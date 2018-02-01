На заводе в Новой Каховке произошла стрельба, есть раненые
В городе Новая Каховка Херсонской области вечером в среду, 31 января на территорию одного из предприятий проникли около 20 неизвестных, возник конфликт с охранниками. Об этом сообщила пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.
В полицию поступило сообщение, что на предприятие проникли неизвестные, там слышны выстрелы. На место происшествия выехало руководство отдела полиции и следственно-оперативная группа.
Читай также: В центре Киева возле суда произошла перестрелка
“Полицейские установили, что между группой неизвестных и охранниками предприятия произошел конфликт, в результате которого в местную больницу были доставлены шесть человек. Состояние пострадавших удовлетворительное“, — говорится в сообщении полиции.
Участников конфликта доставили в полицию. Возбуждены уголовные дела по статьям “хулиганство“ и “угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа“.
Согласно информации, полученной корреспондентом агентства Укринформ из других источников, вооруженный конфликт произошел на расположенном в Новой Каховке заводе по переработке сои ООО Каховка Протеин Агро. Это предприятие уже длительное время является фигурантом судебных разбирательств.
Напомним, в Киеве задержали сотрудника охранной фирмы, подозреваемого в стрельбе возле станции метро Берестейская. Тогда один человек погиб, еще один был ранен.