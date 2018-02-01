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На заводе в Новой Каховке произошла стрельба, есть раненые

Комментариев: 5
На охраняемую территорию предприятия по переработке сои проникли 20 вооруженных мужчин.
Ранены шесть человек
Ранены шесть человек
kpagro.com.ua

В городе Новая Каховка Херсонской области вечером в среду, 31 января на территорию одного из предприятий проникли около 20 неизвестных, возник конфликт с охранниками. Об этом сообщила пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.

В полицию поступило сообщение, что на предприятие проникли неизвестные, там слышны выстрелы. На место происшествия выехало руководство отдела полиции и следственно-оперативная группа.

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“Полицейские установили, что между группой неизвестных и охранниками предприятия произошел конфликт, в результате которого в местную больницу были доставлены шесть человек. Состояние пострадавших удовлетворительное“, — говорится в сообщении полиции.

Участников конфликта доставили в полицию. Возбуждены уголовные дела по статьям “хулиганство“ и “угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа“.

Согласно информации, полученной корреспондентом агентства Укринформ из других источников, вооруженный конфликт произошел на расположенном в Новой Каховке заводе по переработке сои ООО Каховка Протеин Агро. Это предприятие уже длительное время является фигурантом судебных разбирательств.

Предприятие давно является фигурантом судебных разбирательств
Предприятие давно является фигурантом судебных разбирательств
kpagro.com.ua

Завод занимается переработкой сои
Завод занимается переработкой сои

Напомним, в Киеве задержали сотрудника охранной фирмы, подозреваемого в стрельбе возле станции метро Берестейская. Тогда один человек погиб, еще один был ранен.

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Теги: рейдерство, стрельба, полиция, Херсонская область, перестрелка
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Комментариев (5)
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Coюзник    01.02.2018, 12:59
Оценка:  +5
Coюзник
20 вооруженных человек, а статью открывают "хулиганство"???
Вурдалак    01.02.2018, 12:22
Оценка:  +5
Вурдалак
Народные дружины.
Woodbrother    01.02.2018, 12:28
Оценка:  +5
Woodbrother
Это бандиты-рейдеры. За рейдерство пора ввести смертную казнь.
Kolya1976    01.02.2018, 12:50
Оценка:  +3
Kolya1976
Достатньо дозволити носіння вогнепальної зброї і не судити за "перевищення необхідної самооборони". Тоді рейдери зникнуть як клас.
Spawn999    01.02.2018, 12:50
Оценка:  0
Spawn999
А ты вообще в курсе - кто в основном исполнители? Читай предыдущего автора.
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