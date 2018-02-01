Арбузов прокомментировал новые обвинения в свой адрес

Экс-глава НБУ, бывший первый вице-премьер Сергей Арбузов считает безосновательными и абсурдными обвинения в соучастии в завладении 3,2 млрд. грн. ГАО Черноморнефтегаз при покупке двух самоподъемных буровых установок.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Как говорится, где я — в то время руководитель НБУ, а где вышки! Но, простим прокурору такую „мелочь“... Откуда ему знать, чем занимается глава Центробанка...“, — заявил он и отметил, что ГПУ выдвинула новые обвинения потому, что так и не смогла довести до суда ни одно из старых дел.

“Там явно устали „расследовать“ так называемое „дело БТБ“. Четыре года искать то, чего нет, переливая из пустого в порожнее, непростое занятие. Признать же, что за все это время в моих действиях так и не удалось найти состав преступления, нынешняя власть не может в принципе. Именно по этой причине эти люди фабрикуют бессмысленные обвинения вроде соучастия в приватизации Укртелекома или этих несчастных вышек“, — написал Арбузов.

Напомним, что 31 января генпрокурор Юрий Луценкосообщил, что ГПУ объявила о подозрении и объявила в розыск экс-премьер-министра Украины Николая Азарова и экс-главу Нацбанка Украины Сергея Арбузова. По его словам, Азарову инкриминируют соучастие в незаконном завладении добытым ПАО Укргаздобыча и ПАО Укрнафта сжиженным газом в особо крупных размерах, причинившее государству ущерб в размере 2,2 млрд. В то же время Арбузова подозревают в соучастии в завладении 3,2 млрд. грн. ГАО Черноморнефтегаз при покупке двух самоподъемных буровых установок.