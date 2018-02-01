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В Тернополе погиб сотрудник телекомпании

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Правоохранители пытаются выяснить, при каких обстоятельствах разбился мужчина и был ли он один на лестничной клетке в момент инцидента.
Здание Тернопольского общественного TB
Здание Тернопольского общественного TB
Овід

В здании бывшего Областного телевидения погиб сотрудник Тернопольского общественного TB. ОБ этом сообщает местное издание Овід.

"В обед со ступенек упал один из работников общественного вещателя. Коллеги сразу вызвали скорую помощь. Однако, помочь мужчине так и не смогли. Сейчас в помещении ОГТРК работает полиция и судмедэскперты. Правоохранители выясняют, при каких обстоятельствах упал мужчина и был ли он один на лестничной клетке в тот момент", – говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчину звали Роман, на вид ему около 50 лет.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Днепре патрульные поймали за ногу мужчину, который пытался выпрыгнуть из окна квартиры на 10 этаже.

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Теги: Тернополь, полиция, мужчина, врачи, погиб
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
rashensvoloch    01.02.2018, 23:10
Оценка:  0
rashensvoloch
"Колеги одразу викликали швидку допомогу. Однак, допомогти чоловікові так і не змогли." Який доубойоб це пише?
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