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ВСУ заняли еще один поселок в Луганской области – волонтер

Спецтема: Война на Донбассе
Комментариев: 2
Вооруженные силы Украины взяли под свой контроль Катериновку, что в Луганской области. Военные сделали все "тихо и спокойно", сообщил Юрий Мысягин.
Катериновка под полным контролем Украины
Катериновка под полным контролем Украины
Минобороны

Украинские военные освободили поселок Катериновка Луганской области. Об этом в пятницу, 2 февраля, на своей странице в соцсети Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин.

“Жилой поселок Катериновка Луганской области наш! Некоторое время назад ВСУ сделали все тихо и спокойно“, – написал он.

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Волонтер добавил, что все было сделано согласно Минским договоренностям.

“Весь поселок под полным контролем Украины. Где теперь находятся наши передовые позиции, писать не стоит. Но поселок теперь весь наш“, – добавил он.

 
 

Напомним, 31 января 2018 года стало известно, что Вооруженные силы Украины взяли под свой контроль село Новоалександровка Луганской области, которое находится в “серой зоне“ на линии разграничения.

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Теги: волонтер, Луганская область, ВСУ, АТО, Донбасс, военные
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Комментариев (2)
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Lup-Lup    02.02.2018, 14:07
Оценка:  -1
Lup-Lup
жабячие прыжки опять?))
krolikoffnеt    02.02.2018, 13:43
Оценка:  +2
krolikoffnеt
Пришло время гнать рассейских оккупантов с нашей земли.
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