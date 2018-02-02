ВСУ заняли еще один поселок в Луганской области – волонтер

Вооруженные силы Украины взяли под свой контроль Катериновку, что в Луганской области. Военные сделали все "тихо и спокойно", сообщил Юрий Мысягин.

Украинские военные освободили поселок Катериновка Луганской области. Об этом в пятницу, 2 февраля, на своей странице в соцсети Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин.

“Жилой поселок Катериновка Луганской области наш! Некоторое время назад ВСУ сделали все тихо и спокойно“, – написал он.

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Волонтер добавил, что все было сделано согласно Минским договоренностям.

“Весь поселок под полным контролем Украины. Где теперь находятся наши передовые позиции, писать не стоит. Но поселок теперь весь наш“, – добавил он.

Напомним, 31 января 2018 года стало известно, что Вооруженные силы Украины взяли под свой контроль село Новоалександровка Луганской области, которое находится в “серой зоне“ на линии разграничения.