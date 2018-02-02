ВСУ заняли еще один поселок в Луганской области – волонтер
Украинские военные освободили поселок Катериновка Луганской области. Об этом в пятницу, 2 февраля, на своей странице в соцсети Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин.
“Жилой поселок Катериновка Луганской области наш! Некоторое время назад ВСУ сделали все тихо и спокойно“, – написал он.
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Волонтер добавил, что все было сделано согласно Минским договоренностям.
“Весь поселок под полным контролем Украины. Где теперь находятся наши передовые позиции, писать не стоит. Но поселок теперь весь наш“, – добавил он.
Напомним, 31 января 2018 года стало известно, что Вооруженные силы Украины взяли под свой контроль село Новоалександровка Луганской области, которое находится в “серой зоне“ на линии разграничения.