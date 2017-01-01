Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Луганской области обесточены четыре тысячи домов

Комментариев: 0
Аварийные отключения 70 трансформаторных подстанций произошли в райцентре Сватово, а также в поселках Дачном, Сосновом и селе Зориковка.
Проведение ремонтных работ на Луганщине осложняется хозяйственным кризисом на предприятии
Проведение ремонтных работ на Луганщине осложняется хозяйственным кризисом на предприятии
Прес-центр штабу АТО / Facebook

На севере Луганской области в ночь на воскресенье, 4 февраля, из-за непогоды произошло массовое отключение электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба Луганского энергетического объединения.

"По состоянию на утро полностью обесточены два населенных пункта и частично – еще два. Это – 70 трансформаторных подстанций. Без света оказались 3943 потребителя – преимущественно на территории обслуживания Сватовского РЭС", – говорится в сообщении на странице предприятия в Facebook.

Отмечается, что несколько аварийных отключений произошли в самом Сватово, а также в поселках Дачном и Сосновом. Кроме того, полностью обесточена Зориковка на территории обслуживания Беловодского РЕМ. Это еще 35 абонентов.

Энергетики заявляют, что проведение ремонтных работ осложняется хозяйственным кризисом на предприятии из "огромных долгов потребителей", в том числе и из ЛНР.

Как сообщал Корреспондент.net, в ночь на 4 февраля в Укране из-за непогоды оказались обесточены почти 400 населенных пунктов, преимущественно на западе страны.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: погода, электроэнергия, авария, непогода, Луганская область, погода в Украине, абоненты, погода Украина, отключение электричества, Сватово, новости Сватово
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь