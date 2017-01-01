В Луганской области обесточены четыре тысячи домов

Аварийные отключения 70 трансформаторных подстанций произошли в райцентре Сватово, а также в поселках Дачном, Сосновом и селе Зориковка.

На севере Луганской области в ночь на воскресенье, 4 февраля, из-за непогоды произошло массовое отключение электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба Луганского энергетического объединения.

"По состоянию на утро полностью обесточены два населенных пункта и частично – еще два. Это – 70 трансформаторных подстанций. Без света оказались 3943 потребителя – преимущественно на территории обслуживания Сватовского РЭС", – говорится в сообщении на странице предприятия в Facebook.

Отмечается, что несколько аварийных отключений произошли в самом Сватово, а также в поселках Дачном и Сосновом. Кроме того, полностью обесточена Зориковка на территории обслуживания Беловодского РЕМ. Это еще 35 абонентов.

Энергетики заявляют, что проведение ремонтных работ осложняется хозяйственным кризисом на предприятии из "огромных долгов потребителей", в том числе и из ЛНР.

Как сообщал Корреспондент.net, в ночь на 4 февраля в Укране из-за непогоды оказались обесточены почти 400 населенных пунктов, преимущественно на западе страны.