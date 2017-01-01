Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На границе с Польшей из-за сбоя базы данных огромные очереди

Комментариев: 0
В связи с возникшей ситуацией таможенники просят выбирать для пересечения границы с Польшей соседние пункты пропуска – "Рава-Русская", "Грушив" и "Шегини".
Из-за сбоя базы данных у пограничников в "Краковце" скопилось 400 машин
Из-за сбоя базы данных у пограничников в "Краковце" скопилось 400 машин
Госпогранслужба

Возле пункта пропуска "Краковец" на границе с Польшей с украинской стороны образовалось скопление транспортных средств, в пробках - более 400 авто. Об этом вечером 4 февраля сообщили в Западном региональном управлении ГПСУ.

По данным пограничников, очереди связаны с перебоями в работе базы данных таможни на ПП "Краковец".

"Просим учесть информацию перед выбором пункта пересечения границы и по возможности направляться на соседние пункты пропуска - "Грушив" или "Рава-Русская", - заявили в ГПСУ.

Ранее во Львовской области на украинско-польской границе местные жители заблокировали пункты пропуска в Раве-Русской и в Шегинях. Таким образом украинцы протестовали против изменений в таможенных правилах.

На Львовщине перекрыли дороги к границе Польши

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Польша, граница, очередь, пробки, база даних, Госпогранслужба
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь