На границе с Польшей из-за сбоя базы данных огромные очереди

В связи с возникшей ситуацией таможенники просят выбирать для пересечения границы с Польшей соседние пункты пропуска – "Рава-Русская", "Грушив" и "Шегини".

Из-за сбоя базы данных у пограничников в "Краковце" скопилось 400 машин Госпогранслужба

Возле пункта пропуска "Краковец" на границе с Польшей с украинской стороны образовалось скопление транспортных средств, в пробках - более 400 авто. Об этом вечером 4 февраля сообщили в Западном региональном управлении ГПСУ.

По данным пограничников, очереди связаны с перебоями в работе базы данных таможни на ПП "Краковец".

"Просим учесть информацию перед выбором пункта пересечения границы и по возможности направляться на соседние пункты пропуска - "Грушив" или "Рава-Русская", - заявили в ГПСУ.

Ранее во Львовской области на украинско-польской границе местные жители заблокировали пункты пропуска в Раве-Русской и в Шегинях. Таким образом украинцы протестовали против изменений в таможенных правилах.

На Львовщине перекрыли дороги к границе Польши