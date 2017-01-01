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В Харькове пенсионерка украла iPad в помещении РГА

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Инцидент произошел 2 февраля на проспекте Науки, 17а. В пресс-службе областного управления Национальной полиции подтвердили факт кражи.

В Харькове женщина украла планшет в помещении Шевченковской районной администрации. Об этом сообщает NewsRoom.

Инцидент произошел 2 февраля на проспекте Науки, 17а. В пресс-службе облуправления Нацполиции подтвердили факт кражи.

На записи видно, как пожилая гражданка какое-то время сидит в очереди, после чего в присутствии других людей спокойно берет с соседнего дивана планшет iPad и сразу же уходит. 

Многие пользователи соцсетей отметили, что пока не доказан факт кражи, называть женщину воровкой нельзя: мол, планшет мог забыть кто-то из ее знакомых. Однако в пресс-службе полиции сообщили, что гаджет принадлежал одному из посетителей, который уже написал заявление в полицию. Открыто уголовное производство по статье "кража". 

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Теги: Харьков, видео, кража, пенсионеры, iPad
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Источник: korrespondent.net

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