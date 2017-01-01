Преступников, подорвавших гранатой полицейских, арестовали

Районный суд Днепра избрал меру пресечения мужчинам, которые взорвали гранату в днепровской многоэтажке.

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Районный суд Днепра отправил в СИЗО на два месяца подозреваемых, подорвавших в ноябре 2017 года пятерых полицейских на гранате.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

“Два месяца ареста без права на залог – такую меру пресечения избрал районный суд Днепра. Арестованным 32 и 28 лет. У них нашли поддельные документы“, – сообщает СМИ.

Напомним, этих мужчин задержали в Киеве 1 февраля.