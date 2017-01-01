Переключиться на мобильную версию

В Одессе спасли примерзшего к крыше дома мужчину

Комментариев: 0
Полицейские оказали пострадавшему первую помощь и передали медикам.
На крики о помощи отозвались соседи
На крики о помощи отозвались соседи
facebook.com/odesapolice

Патрульные полицейские Одессы спасли мужчину, который примерз босыми ногами к крыше дома.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Правоохранители во вторник вечером, около 22:00, получили сообщение о том, что неизвестный мужчина сидит на крыше частного дома в Суворовском районе города.

Читай также: Две девушки погибли при попытке переплыть Южный Буг

Прибыв по вызову, полицейские увидели мужчину, который примерз ногами к металлической кровле одноэтажного здания и не мог пошевелиться. Его крики о помощи привлекли внимание соседей, которые и вызвали полицию.

Полицейские поднялись к мужчине и помогли ему спуститься.

“Причину своего пребывания на крыше мужчина не пояснил, при этом признаков алкогольного опьянения он не имел“, - отметили патрульные.

Напомним, В Киеве в результате пожара в коллекторе теплотрассы погиб мужчина без определенного места жительства.

Поделись:
Теги: мороз, Одесса, полиция
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь