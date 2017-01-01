В Одессе спасли примерзшего к крыше дома мужчину

Полицейские оказали пострадавшему первую помощь и передали медикам.

На крики о помощи отозвались соседи facebook.com/odesapolice

Патрульные полицейские Одессы спасли мужчину, который примерз босыми ногами к крыше дома.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Правоохранители во вторник вечером, около 22:00, получили сообщение о том, что неизвестный мужчина сидит на крыше частного дома в Суворовском районе города.

Читай также: Две девушки погибли при попытке переплыть Южный Буг

Прибыв по вызову, полицейские увидели мужчину, который примерз ногами к металлической кровле одноэтажного здания и не мог пошевелиться. Его крики о помощи привлекли внимание соседей, которые и вызвали полицию.

Полицейские поднялись к мужчине и помогли ему спуститься.

“Причину своего пребывания на крыше мужчина не пояснил, при этом признаков алкогольного опьянения он не имел“, - отметили патрульные.

Напомним, В Киеве в результате пожара в коллекторе теплотрассы погиб мужчина без определенного места жительства.