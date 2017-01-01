Заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла почти на 20%

За неделю гриппом в Украине заболело 214 тысяч человек, 69% из них – дети. Показатель заболеваемости вплотную приблизился к эпидемическому порогу.

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине в период с 29 января по 4 февраля вырос на 18,5% и составил 553,8 человека на 100 тысяч населения. Об этом в среду, 7 февраля, сообщил Центр гриппа и ОРВИ.

"Интенсивный показатель заболеваемости вплотную приблизился к эпидемическому порогу, однако не превысил его", – говорится в сообщении.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель пока ниже на 17,6%.

За отчетную неделю гриппом заболело 214 тысяч человек, 69% из них – дети до 17 лет.

Самый высокий показатель зарегистрирован в Киевской области, самый низкий – в Закарпатской. Летальные случаи, связанные с гриппом не зарегистрированы.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске женщина умерла от кори и гриппа. Ее доставили в обастную больницу в состоянии глубокого шока.

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