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Заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла почти на 20%

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За неделю гриппом в Украине заболело 214 тысяч человек, 69% из них – дети. Показатель заболеваемости вплотную приблизился к эпидемическому порогу.
Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Киевской области
Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Киевской области
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Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине в период с 29 января по 4 февраля вырос на 18,5% и составил 553,8 человека на 100 тысяч населения. Об этом в среду, 7 февраля, сообщил Центр гриппа и ОРВИ.

"Интенсивный показатель заболеваемости вплотную приблизился к эпидемическому порогу, однако не превысил его", – говорится в сообщении.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель пока ниже на 17,6%.

За отчетную неделю гриппом заболело 214 тысяч человек, 69% из них – дети до 17 лет.

Самый высокий показатель зарегистрирован в Киевской области, самый низкий – в Закарпатской. Летальные случаи, связанные с гриппом не зарегистрированы.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске женщина умерла от кори и гриппа. Ее доставили в обастную больницу в состоянии глубокого шока.

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Теги: Украина, дети, грипп, болезни, ОРВИ, эпидемия грипп, грипп в Украине
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Источник: korrespondent.net

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