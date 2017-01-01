Корабли НАТО проводят маневры в Черном море – СМИ

Впервые за много лет сразу два британских военных корабля вошли в Черное море – ракетный эсминец HMS Dunkan D37 и военное гидрографическое судно HMS Enterprise H88.

В Черном море, недалеко от Одессы, проводятся совместные маневры двух постоянных морских групп НАТО. Об этом в среду, 7 февраля, сообщает Думская.

Речь идет о Второй постоянной группе – SNMG2, и группе по противодействию минной опасности – SNMCMG2.

"Сегодня в ходе учений проводилось совместное маневрирование с посадками вертолетов. По непроверенной информации, в учениях также принимали участие румынские истребители", – пишет издание.

Отмечается, что впервые за много лет сразу два британских военных корабля вошли в Черное море. Так, военное гидрографическое судно HMS Enterprise H88, которое сопровождал турецкий тральщик TCJ Akcaj M270, прошло Босфор 24 января. Здесь к ним присоединился румынский тральщик ROS Lupu Dinescu M25.

В этом составе минная группа SNMCMG2 побывала в турецком порту Синоп, а затем пошла в Констанцу.

Через неделю, 31 января, зашел британский эсминец HMS Dunkan D37. В сопровождении фрегатов, турецкого TCG Gaziantep M490 и румынского ROS Regele Ferdinand F221, группа направилась в тот же румынский порт.

Напомним, 5 февраля США провели масштабную разведку на Черном море, в которой участвовали морской разведчик ВМС США P-8A Poseidon и стратегический беспилотник RQ-4B Global Hawk.

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