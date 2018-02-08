Переключиться на мобильную версию

Е-декларирование в Украине под угрозой - НАБУ

Комментариев: 1
Глава антикоррупционного бюро считает, что орган, ответственный за проверку деклараций, просто не работает и не выполняет своих функций.
Артем Сытник
Артем Сытник
nabu.gov.ua

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник заявил в интервью Reuters, что электронное декларирование доходов чиновников находится под угрозой из-за того, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) фактически не проверяет декларации.

"Орган, ответственный за проверку этих деклараций, просто не работает. Электронное декларирование... могло бы стать очень эффективным инструментом борьбы с коррупцией, но, к сожалению, поскольку этот орган (НАПК) фактически не был создан и не начал свою работу, инструмент сейчас под угрозой", - заявил Сытник. 

Агентство отмечает, что в НАПК пока не прокомментировали заявления директора НАБУ, но ранее причиной своей неспособности обработать сотни тысяч деклараций называли отсутствие программного обеспечения и бюрократические препятствия.

Ранее еврокомиссар Йоханнес Хан заявил, что проблема проверки электронных деклараций четко связана с недоукомплектованностью штата НАПК, а также с нехваткой необходимого оборудования.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: НАБУ, Нацагенство по борьбе с коррупцией (НАПК), электронная декларация, е-декларации госслужащих
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Без_пейсов    08.02.2018, 04:36
Оценка:  0
Без_пейсов
а толку от е-декларирования если никого не садят
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь