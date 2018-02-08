Е-декларирование в Украине под угрозой - НАБУ

Глава антикоррупционного бюро считает, что орган, ответственный за проверку деклараций, просто не работает и не выполняет своих функций.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник заявил в интервью Reuters, что электронное декларирование доходов чиновников находится под угрозой из-за того, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) фактически не проверяет декларации.

"Орган, ответственный за проверку этих деклараций, просто не работает. Электронное декларирование... могло бы стать очень эффективным инструментом борьбы с коррупцией, но, к сожалению, поскольку этот орган (НАПК) фактически не был создан и не начал свою работу, инструмент сейчас под угрозой", - заявил Сытник.

Агентство отмечает, что в НАПК пока не прокомментировали заявления директора НАБУ, но ранее причиной своей неспособности обработать сотни тысяч деклараций называли отсутствие программного обеспечения и бюрократические препятствия.

Ранее еврокомиссар Йоханнес Хан заявил, что проблема проверки электронных деклараций четко связана с недоукомплектованностью штата НАПК, а также с нехваткой необходимого оборудования.

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