Е-декларирование в Украине под угрозой - НАБУ
Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник заявил в интервью Reuters, что электронное декларирование доходов чиновников находится под угрозой из-за того, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) фактически не проверяет декларации.
Агентство отмечает, что в НАПК пока не прокомментировали заявления директора НАБУ, но ранее причиной своей неспособности обработать сотни тысяч деклараций называли отсутствие программного обеспечения и бюрократические препятствия.
Ранее еврокомиссар Йоханнес Хан заявил, что проблема проверки электронных деклараций четко связана с недоукомплектованностью штата НАПК, а также с нехваткой необходимого оборудования.
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