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Пять преступников из РФ легализовались в Украине через фиктивные браки

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Среди находившихся в международном розыске россиян были экс-начальник управления организации материально-технического обеспечения МВД РФ и помощник заместителя министра МВД РФ.
В схеме участвовал работник ГТС Украины
В схеме участвовал работник ГТС Украины
liga.net

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Прокуратура задержала 40-летнего киевлянина, который способствовал незаконной легализации в Украине пятерых россиян, находившихся в международном розыске.
 
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры столицы.
 
Россияне обращались к мужчине, чтобы получить поддельные документы для получения гражданства Украины, в частности, документы о якобы проживании на территории Украины их родственников.
 
После получения украинского гражданства россияне при содействии подозреваемого заключали фиктивные браки с украинками. При этом для ускорения процесса регистрации брака в территориальные отделы ЗАГСов предоставлялись поддельные справки о якобы беременности этих женщин.
 
Через месяц брак расторгался, а разыскиваемые лица оставались на фамилиях фиктивных жен.
 
Как отмечают в прокуратуре, указанные действия делали фактически невозможным идентификацию этих лиц и предоставляли им право свободно пересекать государственную границу.
 

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Таким образом злоумышленник способствовал незаконной легализации в Украине пятерых граждан России, которые находились в международном розыске. Среди них экс-начальник управления организации материально-технического обеспечения МВД России и помощник заместителя министра МВД России.
 
Кроме того, в рамках расследования установлена и доказана причастность к преступной схеме работника структурного подразделения ГТС Украины, который способствовал незаконной легализации разыскиваемых лиц. Приговором суда чиновник признан виновным по ст.366 и ч.5 ст.27 ст.358 УК Украины. Материалы о возможной причастности к преступлению других служащих ГТС Украины выделены в отдельное уголовное производство.
 
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Теги: паспорт, россияне, легализация, фиктивный брак, ЗАГС
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