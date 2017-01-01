Пять преступников из РФ легализовались в Украине через фиктивные браки

Среди находившихся в международном розыске россиян были экс-начальник управления организации материально-технического обеспечения МВД РФ и помощник заместителя министра МВД РФ.

Читай также: В Киеве раскрыта схема легализации бандитов из РФ Прокуратура задержала 40-летнего киевлянина, который способствовал незаконной легализации в Украине пятерых россиян, находившихся в международном розыске. Прокуратура задержала 40-летнего киевлянина, который способствовал незаконной легализации в Украине пятерых россиян, находившихся в международном розыске.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры столицы.

Россияне обращались к мужчине, чтобы получить поддельные документы для получения гражданства Украины, в частности, документы о якобы проживании на территории Украины их родственников.

После получения украинского гражданства россияне при содействии подозреваемого заключали фиктивные браки с украинками. При этом для ускорения процесса регистрации брака в территориальные отделы ЗАГСов предоставлялись поддельные справки о якобы беременности этих женщин.

Через месяц брак расторгался, а разыскиваемые лица оставались на фамилиях фиктивных жен.

Как отмечают в прокуратуре, указанные действия делали фактически невозможным идентификацию этих лиц и предоставляли им право свободно пересекать государственную границу.

Читай также: Шепелев при задержании имел “документы“ ДНР Таким образом злоумышленник способствовал незаконной легализации в Украине пятерых граждан России, которые находились в международном розыске. Среди них экс-начальник управления организации материально-технического обеспечения МВД России и помощник заместителя министра МВД России. Таким образом злоумышленник способствовал незаконной легализации в Украине пятерых граждан России, которые находились в международном розыске. Среди них экс-начальник управления организации материально-технического обеспечения МВД России и помощник заместителя министра МВД России.

Кроме того, в рамках расследования установлена и доказана причастность к преступной схеме работника структурного подразделения ГТС Украины, который способствовал незаконной легализации разыскиваемых лиц. Приговором суда чиновник признан виновным по ст.366 и ч.5 ст.27 ст.358 УК Украины. Материалы о возможной причастности к преступлению других служащих ГТС Украины выделены в отдельное уголовное производство.