Есть угроза отмены решения по делу Януковича – ГПУ

По делу беглого экс-президента Украины Виктора Януковича могут отменить решение из-за применения заочной процедуры, заявили в Генпрокуратуре.

Решение по делу экс-президента Украины Виктора Януковича могут отменить из-за применения заочной процедуры. Об этом заявил начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает Радио Свобода.

"Разрешение суда на заочное расследование – это очередной шаг к завершению дел в отношении тех лиц, которые следствие по материалам собранных доказательств считает организаторами преступлений, совершенных во время протеста. Но заочная процедура, которая регулируется УПК, вызывает большое количество нареканий с точки зрения соответствия международным конвенциям и практике Европейского суда. На практике это может означать, что даже пройдя эту процедуру, можно однозначно получить отмену приговора международным судом", – отметил он.

Горбатюк предположил, что есть люди, которым выгодны сомнения в легитимности судебных процессов.

"Иногда складывается впечатление, что, видимо, кому-то выгодно, чтобы были сомнения в легитимности этих процессов, чтобы те, кто под ними находятся, в следующем получали шанс чисто по процедурным вопросам отменить приговоры по делам", – считает он.

Напомним, Печерский районный суд Киева разрешил осуществить заочное досудебное расследование в отношении экс-президента Виктора Януковича по другому делу в отношении расстрелов на Майдане.



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ГПУ подозревает Януковича в госизмене. В качестве доказательств выступает фотокопия его заявления от 1 марта 2014 года с просьбой ввести войска России на территорию страны.

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