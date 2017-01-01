На ж/д дороге под Одессой нашли боеприпасы

В Одесской области спасатели обнаружили скопление взрывоопасных предмета времен Второй мировой войны рядом с железнодорожными путями.

В Одесской области на обочине железнодорожного пути 194 км перегона Арциз-Березино железной дороги нашли артиллерийские снаряды. Информация о находке поступила спасателям в 19.35 среды, 7 февраля, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Прибывшие на место вызова специалисты, установили, что это два артиллерийских снаряда калибра 152 мм времен Второй мировой войны. На следующий день припасы были изъяты и обезврежены в установленном порядке.

В ходе дальнейшего обследования указанного участка территории было обнаружено скопление боеприпасов и организованы работы по их изъятию и обезвреживанию.

Так, в пятницу, 9 февраля, было изъято и уничтожено 20 снарядов калибра 20 мм, 11 – калибра 122 мм, 19 – калибра 152 мм.

Сегодня, 10 февраля, спасатели обнаружили и изъяли 19 снарядов калибра 20 мм, 2 – калибра 76 мм и 7 снарядов калибра 152 мм.

Дальнейшие работы продолжаются, добавили в ГСЧС.

Ранее в городе Дергачи Харьковской области ребенок возле игровой площадки детсада нашел гранату Ф-1 времен Второй мировой войны.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet