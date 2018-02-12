Украина поможет Канаде восстановить популяцию пчел
Украинские пчелы помогут восстановить популяцию своих собратьев в Канаде, где они находятся на грани исчезновения, заявил посол Канады в Украине Роман Ващук.
Пасечники из Всеукраинского братства пчеловодов Украины помогут восстановить исчезающую популяцию пчел в Канаде, передает Голос Америки.
Посол Канады в Украине Роман Ващук сообщил, знания и умения украинских пасечников из Всеукраинского братства пчеловодов Украины и собственно пчелы из Украины помогут канадским пчеловодам преодолеть вызовы, стоящие перед канадской популяцией полезных насекомых.
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Партнером украинских пчеловодов станет канадский проект Niagara Beeway, который имеет цель восстановление и сохранение окружающей среды в Канаде.
Многочисленные исследователи сообщают о сокращении популяции пчел в Северной Америке.
Напомним, в Нью-Йорке пчелиная королева привела рой к небоскребу. Десятки тысяч медоносных насекомых заблокировали вход в здание - пришлось вызвать пасечников. Появление пчел на улице мегаполиса собрало немало зевак.