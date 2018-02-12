Украина поможет Канаде восстановить популяцию пчел

Украинские пчелы помогут восстановить популяцию своих собратьев в Канаде, где они находятся на грани исчезновения, заявил посол Канады в Украине Роман Ващук.

Пчела

Пасечники из Всеукраинского братства пчеловодов Украины помогут восстановить исчезающую популяцию пчел в Канаде, передает Голос Америки Посол Канады в Украине Роман Ващук сообщил, знания и умения украинских пасечников из Всеукраинского братства пчеловодов Украины и собственно пчелы из Украины помогут канадским пчеловодам преодолеть вызовы, стоящие перед канадской популяцией полезных насекомых. Читай также: Ученые обнаружили среди пчел гопников Партнером украинских пчеловодов станет канадский проект Niagara Beeway, который имеет цель восстановление и сохранение окружающей среды в Канаде. Многочисленные исследователи сообщают о сокращении популяции пчел в Северной Америке. Напомним, в Нью-Йорке пчелиная королева привела рой к небоскребу . Десятки тысяч медоносных насекомых заблокировали вход в здание - пришлось вызвать пасечников. Появление пчел на улице мегаполиса собрало немало зевак.

Корреспондент