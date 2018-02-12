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Украина поможет Канаде восстановить популяцию пчел

Комментариев: 1
Украинские пчелы помогут восстановить популяцию своих собратьев в Канаде, где они находятся на грани исчезновения, заявил посол Канады в Украине Роман Ващук.
Пчела
Пчела
Пасечники из Всеукраинского братства пчеловодов Украины помогут восстановить исчезающую популяцию пчел в Канаде, передает Голос Америки.
 
Посол Канады в Украине Роман Ващук сообщил, знания и умения украинских пасечников из Всеукраинского братства пчеловодов Украины и собственно пчелы из Украины помогут канадским пчеловодам преодолеть вызовы, стоящие перед канадской популяцией полезных насекомых.

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Партнером украинских пчеловодов станет канадский проект Niagara Beeway, который имеет цель восстановление и сохранение окружающей среды в Канаде. 
 
Многочисленные исследователи сообщают о сокращении популяции пчел в Северной Америке.
 
Напомним, в Нью-Йорке пчелиная королева привела рой к небоскребу. Десятки тысяч медоносных насекомых заблокировали вход в здание - пришлось вызвать пасечников. Появление пчел на улице мегаполиса собрало немало зевак.
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Теги: Украина, Канада, пчела., пчелы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
СтальнаяКрыса    12.02.2018, 08:02
Оценка:  +1
СтальнаяКрыса
Хороший бизнес. Если будет обмен опытом с Канадой в других областях производства, то вскоре с Канадой будет заключён безвизовый режим.
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