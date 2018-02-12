Пограничники задержали двух полицейских из Приднестровья

Двое мужчин пытались перетащить на соседнюю территорию Приднестровья незаконным способом в обход пункта пропуска гражданина Украины.

Пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали двух полицейских из Приднестровья. Они пытались затянуть гражданина Украины на смежную сторону в обход пункта пропуска. Об этом сообщает Госпогранслужба в понедельник, 12 февраля.

Отмечается, что пограничный наряд возле государственной границы неподалеку от пункта пропуска Кучурган-авто услышал шум и заметил, как двое насильно тянут мужчину в направлении границы. Пограничники задержали всех участников инцидента.

"В дальнейшем двое граждан сообщили, что они являются сотрудниками МВД непризнанного Приднестровья, один из них имел при себе соответствующее удостоверение. Мужчина, которого пытались перетащить на соседнюю территорию незаконным способом, в обход пункта пропуска, оказался украинцем, жителем Одессы", – говорится в сообщении.

О данном факте уведомены компетентные правоохранительные органы Украины. Началось следствие.

Напомним, ранее пограничники Украины и Молдовы начали совместно охранять участок границы с Приднестровьем протяженностью около 50 км.

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