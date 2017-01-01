В одном из районов Закарпатской области ввели карантин из-за кори

Заболеваемость корью на Закарпатье в целом идет на спад: за последнюю неделю фиксируются по 15-17 новых случаев ежедневно, а на прошлой неделе было по 30-35.

С начала года в Закарпатской области зафиксировано 740 случаев заболевания корью Подробности

В Межгорском районе Закарпатской области с понедельника, 12 февраля, введен карантин из-за заболевания корью. Об этом сообщает пресс-служба главы Закарпатской облгосадминистрации Геннадия Москаля.

"За последние три дня районные медики зафиксировали три новых случая заболевания, кроме того, детские учреждения (ясли, детсады, школы) не посещает значительная часть детей из-за острых респираторных вирусных инфекций. Карантин продлится две недели – до 25 февраля включительно", – говорится в сообщении.

Отмечается, что заболеваемость корью в регионе в целом идет на спад: за последнюю неделю фиксируются по 15-17 новых случаев ежедневно, а на прошлой неделе было по 30-35.

Всего с начала года в Закарпатской области зафиксировано 740 случаев заболевания, около 80% заболевших – дети до 17 лет.

По словам Москаля, до конца февраля Закарпатье обеспечено вакциной от кори, паротита и краснухи за счет полученной из Венгрии гуманитарной помощи. А обещанные Минздравом Украины две тысячи доз вакцины должны поступить на этой неделе.

Также сообщается, что по факту смерти 5-летнего ребенка от кори в Тячевском районе проводится служебная проверка. По данным медиков, родители отказались от прививки ребенка, когда ему исполнился год. Также они не сделали прививки двум другими своим детям. Родители утверждают, что в то время вакцины не было в наличии.

Напомним, в Одесской области выявили агрессивный вирус кори B3 (Kabul), который характеризуется высокой патогенностью.