Суд арестовал экс-прокурора Суса

Дмитрия Суса подозревают в завладении чужим имуществом во время проведения обысков. На время расследования суд изменил ему меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу без возможности внести залог.

Бывшего заместителя руководителя департамента по особо важным делам в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины Дмитрия Суса взяли под стражу без возможности внесения залога. Такое решение во вторник, 13 февраля, принял Соломенский суд Киева, сообщает Громадське.

Дмитрия Суса подозревают в завладении чужим имуществом во время проведения обысков в нескольких уголовных производствах. Ему также инкриминируют отсутствие информации об авто в электронной декларации.

Летом 2017 года его отправили под домашний арест с обязательным ношением электронного браслета. Однако, в январе суд изменил ему меру пресечения на залог в размере 1,76 млн гривен. Поскольку Сус не внес эти деньги в качестве залога, то судьи решили изменить ему меру пресечения на содержание под стражей.

Напомним, Суса задержали 26 июля 2017 года в аэропорту Борисполь. Ему инкриминируют присвоение, растрату или завладение имуществом через злоупотребление служебным положением. Также он подозревается декларировании недостоверной информации).

Ранее Дмитрия Суса также обвиняли в пытках работников НАБУ.

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