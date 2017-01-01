Киев готов к компромиссам ради обмена пленными

Украинская сторона готова пойти на компромиссы ради следующей волны обмены пленными. В Киеве надеются, что обмен состоится в ближайшем времени.

Украина готова к компромиссам ради продолжения обмена пленными на Донбассе. Об этом по результатам встречи в среду, 14 февраля, трехсторонней контактной группы в Минске, сообщила Дарья Олифер - пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы.

Она также подчеркнула, что украинская сторона ожидает, что новый обмен состоится как можно скорее.

"Ожидаем, что вторая волна освобождения удерживаемых лиц состоится как можно скорее. Украинская сторона готова к компромиссам ради того, чтобы люди вернулись домой", — написала Олифер в Facebook в среду по итогам очередного заседания контактной группы по Донбассу.

Также Олифер озвучила условия украинской стороны к сепаратистам для возобновления связи на неподконтрольной Киеву части Донбасса. Как сообщается, украинские представители требуют гарантии безопасности для сотрудников, которые будут проводить ремонт.

"В общей сложности необходимо починить 17 объектов, однако пока ни один из приборов не отремонтирован из-за отсутствия режима тишины», - написала Олифер.

Ранее глава ОБСЕ заявил, что стороны на Донбассе готовятся к боевым действиям.

Напомним, в зоне АТО 13 февраля зафиксировано 14 обстрелов позиций ВСУ,пострадавших нет.