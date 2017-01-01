В ГПУ заявили, что за неделю поймали на взятке 19 чиновников

Размер взяток колебался от 5 тыс грн до 15 тыс долларов США. Также в ГПУ заявили, что за неделю вернули государству имущество на сумму более 74 млн гривен.

В течение недели - с 7 по 13 февраля прокуратурами различных областей совместно с другими правоохранительными органами было разоблачено и зафиксировано 19 фактов получения неправомерной выгоды чиновниками разного уровня. Об этом говорится в еженедельном отчете, который обнародовал спикер ГПУ Андрей Лысенко.

Он также отметил, что по этим фактам ведутся следственные действия, объявляются подозрения и принимаются решения об избрании меры пресечения.

Сообщается, что размер взяток в рамках расследования указанных дел колеблется от 5 тыс грн до 15 тыс долларов США.

Кроме того, ГПУ вернула в государственную и коммунальную собственность земли, имущество и денежные средства на общую сумму более 74 млн гривен.

"Сегодня имеем итоги деятельности за период с 7 по 13 февраля. За это время в собственность государства, государственных или коммунальных предприятий и территориальных общин было возвращено или прекращено незаконное использование более 154 гектаров земель стоимостью более 4,3 млн грн", - сообщил в Facebook Андрей Лысенко.

Он уточнил, что данные результаты получены от прокуратуры Киевской, Херсонской и Черкасской областей, и они уже подкреплены решениями судов.

"Кроме того, благодаря прокуратурам Днепропетровской, Киевской, Черниговской областей, а также Военной прокуратуре Южного региона и г. Киева в судах были приняты решения о возвращении государству и территориальным общинам имущества и средств на сумму почти 70 млн грн", - отметил Лысенко.

Ранее сообщалось, что Луценко получил в январе больше 300 тысяч зарплаты.

Напомним, в НАБУ утверждают, что принесли пользы на три миллиарда.

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