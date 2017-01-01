Погода в Украине: потепление и мокрый снег

На большей части Украины 15 февраля пройдет снег с дождем, только на востоке будет сухо и малооблачно. Дневная температура в стране ожидается от -2 до +9 градусов.

На западе, севере и в центре Украины в четверг, 15 февраля, ожидается снег, на юге с дождем, дневная температура от -2 до +9 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Так, на западе страны прогнозируется снег, температура воздуха от -1 до +5 градусов.

В северных регионах тоже прогнозируют снег, днем от -2 до +1 градуса.

В центральной части преимущественно снег, в Кировоградской области с дождем, температура воздуха от 0 до +2 градусов.

На востоке Украины будет сухо и малооблачно, днем от -1 до +1 градуса.

В южных регионах прогнозируются дожди с мокрым снегом, температура от 0 до +5 градусов, в Крыму до +9 градусов.

В Киеве днем температура воздуха будет колебаться от 0 до -2 градусов, ночью от -6 до -8 градусов. Днем ожидается снег, ночью без осадков.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украину идет небольшое потепление, которое будет сопровождаться снегопадами.