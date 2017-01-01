В Одесской области из автомата обстреляли джип фермера
В Одесской области между селами Котловина и Нагорное Ренийского района три иностранца обстреляли автомобиль BMW X 5, в котором ехал 50-летний местный фермер и скрылись на машине Volkswagen Touareg.
Об этом сообщила пресс-служба департамента коммуникаций МВД.
Фермер в результате стрельбы не пострадал. На месте проишествия обнаружено 6 гильз калибра 5,45 и автомат АКС.
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Уже через час правоохранители определили местопребывание подозреваемых. После проведения оперативно-разыскных мероприятий автомобиль с подозреваемыми был остановлен в пгт. Затока. В салоне находились двое подозреваемых. Еще одного правоохранители задержали на КПП Кучурганы.
Напомним, 12 февраля в центре Одессы полиция провела задержание преступника, который пытался удрать на Мерседесе. При этом правоохранители применили оружие.