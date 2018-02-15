Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Для украинских спасателей разработали новую форму

Комментариев: 1
Спасателей оденут в улучшенную форму, которая будет иметь надпись на английском. Для начальствующего состава разработали новые кители и новые погоны.
Спасателей оденут в новую форму
Спасателей оденут в новую форму
Facebook.com/MNS.GOV.UA

Кабин утвердил новые модели формы и одежды для спасателей Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС). Об этом в четверг, 15 февраля, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Также были утверждены знаки различия для лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты и нормативы обеспечения форменной одеждой.

Теперь спасатели будут носить утепленные куртки темно-синего цвета из плащевой ткани, кители, свитера, полухлопковые брюки, рубашки голубого и белого цвета и плащи-накидки.

Кроме того, на их форме будут нашивки с надписью ГСЧС и Ukrainian rescuer, а также нашивка в виде флага Украины. Также изменится форма и цвет погон.

 

Ранее Минобороны показало новую зимнюю форму для ВСУ.

Также новую форму создали для Нацгвардии.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: видео, фото, форма, спасатель, ГСЧС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
DrFreeman    15.02.2018, 20:42
Оценка:  0
DrFreeman
ух кто-то на хату в Монако разжился. они что, блять, спасать лучше станут? видел я этих бездельников в деле, рукожопы безразличные.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь