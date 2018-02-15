Для украинских спасателей разработали новую форму
Кабин утвердил новые модели формы и одежды для спасателей Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС). Об этом в четверг, 15 февраля, сообщает пресс-служба ГосЧС.
Также были утверждены знаки различия для лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты и нормативы обеспечения форменной одеждой.
Теперь спасатели будут носить утепленные куртки темно-синего цвета из плащевой ткани, кители, свитера, полухлопковые брюки, рубашки голубого и белого цвета и плащи-накидки.
Кроме того, на их форме будут нашивки с надписью ГСЧС и Ukrainian rescuer, а также нашивка в виде флага Украины. Также изменится форма и цвет погон.
Cмотрите фотогалерею: Для украинских спасателей разработали новую форму
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