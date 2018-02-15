Спасателей оденут в улучшенную форму, которая будет иметь надпись на английском. Для начальствующего состава разработали новые кители и новые погоны.

Кабин утвердил новые модели формы и одежды для спасателей Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС). Об этом в четверг, 15 февраля, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Также были утверждены знаки различия для лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты и нормативы обеспечения форменной одеждой.

Теперь спасатели будут носить утепленные куртки темно-синего цвета из плащевой ткани, кители, свитера, полухлопковые брюки, рубашки голубого и белого цвета и плащи-накидки.

Кроме того, на их форме будут нашивки с надписью ГСЧС и Ukrainian rescuer, а также нашивка в виде флага Украины. Также изменится форма и цвет погон.

Cмотрите фотогалерею: Для украинских спасателей разработали новую форму

Ранее Минобороны показало новую зимнюю форму для ВСУ.

Также новую форму создали для Нацгвардии.

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