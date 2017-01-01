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В СБУ заявили, что раскрыли многомиллионную схему хищений на Укрзализныце

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Чиновники Укрзализныци покупали старые и некачественные детали неизвестного происхождения по цене новых. Таким образом было "распилено" 400 миллионов гривен.
Правоохранители выявили хищения на 400 миллионов гривен
Правоохранители выявили хищения на 400 миллионов гривен
Корреспондент.net

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили чиновников Укрзализныци и руководство коммерческих структур, которые наладили коррупционную схему присвоения государственных средств. Об этом в пятницу, 16 февраля, сообщает пресс-центр СБУ.

Сообщается, что правоохранители выявили многомиллионные злоупотребления должностных лиц при закупке запасных частей к грузовым вагонам на общую сумму почти 400 миллионов гривен.

"Закупленная структурными подразделениями Укрзализныци продукция не соответствовала установленным требованиям качества и имела неизвестное происхождение. Часть деталей, в частности, была реставрирована из запчастей, бывших в употреблении, но в документах отображалась как новая продукция", - отметили в СБУ.

Также правоохранители сообщили, что по месту регистрации коммерческих структур реальная хозяйственная деятельность не проводилась, а офисные, производственные и складские помещения отсутствовали.

По заключению профильных экспертов, использование запчастей ненадлежащего качества грозит авариями на объектах критической инфраструктуры.

СБУ совместно с ГПУ и Нацполицией проводит расследование в Киеве, Днепропетровской, Харьковской и Львовской областях, по результатам которых будет объявлено о подозрениях лицам, причастным к противоправной деятельности.

 

 
Напомним, в прошлом году двух чиновников Укрзализныци задержали за $150 тысяч взятки.

 

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Теги: СБУ, коррупция, Укрзалізниця, фото, коррупционные схемы
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Источник: korrespondent.net

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