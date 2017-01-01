В СБУ заявили, что раскрыли многомиллионную схему хищений на Укрзализныце

Чиновники Укрзализныци покупали старые и некачественные детали неизвестного происхождения по цене новых. Таким образом было "распилено" 400 миллионов гривен.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили чиновников Укрзализныци и руководство коммерческих структур, которые наладили коррупционную схему присвоения государственных средств. Об этом в пятницу, 16 февраля, сообщает пресс-центр СБУ.

Сообщается, что правоохранители выявили многомиллионные злоупотребления должностных лиц при закупке запасных частей к грузовым вагонам на общую сумму почти 400 миллионов гривен.

"Закупленная структурными подразделениями Укрзализныци продукция не соответствовала установленным требованиям качества и имела неизвестное происхождение. Часть деталей, в частности, была реставрирована из запчастей, бывших в употреблении, но в документах отображалась как новая продукция", - отметили в СБУ.

Также правоохранители сообщили, что по месту регистрации коммерческих структур реальная хозяйственная деятельность не проводилась, а офисные, производственные и складские помещения отсутствовали.

По заключению профильных экспертов, использование запчастей ненадлежащего качества грозит авариями на объектах критической инфраструктуры.

СБУ совместно с ГПУ и Нацполицией проводит расследование в Киеве, Днепропетровской, Харьковской и Львовской областях, по результатам которых будет объявлено о подозрениях лицам, причастным к противоправной деятельности.

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