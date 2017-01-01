Порошенко попросил ЕС и НАТО держать двери открытыми для Украины

По мнению президента Украины, расширение и трансформация западных структур скорее поможет остановить планы Кремля, чем попытки сохраненить статус-кво.

Президент Петр Порошенко в пятницу, 16 февраля призвал Евросоюз и НАТО держать двери открытыми для Украины, сообщает пресс-служба главы государства.

Об этом глава государства заявил во время выступления на Мюнхенской конференции.

"И последнее по списку, но не по значению: держите двери открытыми для Украины – будь то ЕС, или НАТО", — заявил Порошенко.

По словам главы государства, это даст шанс остановить продвижение альтернативной повестки дня Кремля.

"Помните, что самые большие достижения в сфере безопасности идут от расширения и трансформации, а не от уступок обратно и сохранение статуса-кво. Это даст шанс остановить продвижение альтернативной повестки дня Кремля, которая основывается на лжи, насилии, неуважении к правам человека. Это даст шанс остановить мировую гибридную войну и лишить Россию инструментов, которые она использует для дестабилизации наших стран", — заявил Порошенко.

Как сообщалось, Порошенко в Мюнхене заявил, что Украина тратит на оборону почти 6% ВВП.

Ранее Климкин рассказал о результатах переговоров в Мюнхене с Лавровым о миротворцах на Донбассе.

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