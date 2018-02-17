Беспилотник США провел разведку на Донбассе

Американский беспилотник RQ-4В Global Hawk около 12 часов летал с севера на юг вдоль линии разграничения Украины с самопровозглашенными ЛНР и ДНР.

По данным западных авиационных ресурсов, стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B в пятницу, 16 февраля, совершил многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения на Донбассе, пишет Интерфакс-Украина.

Отмечается, что американский дальний беспилотник с бортовым номером 10-2043, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, в течение около 12 часов курсировал с севера на юг вдоль линии разграничения Украины с самопровозглашенными ЛНР и ДНР, не пересекая ее.

Полет осуществлялся на высоте около 16 тысяч метров и скорости 600 км в час. Около 20.00 он покинул воздушное пространство над Донбассом.

Во время разведки летательный аппарат несколько раз подлетал на расстояние приблизительно от 40 до 60 км к граничащим с Луганской областью районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России.

Напомним, в последнее время ВВС США увеличили количество разведывательных полетов. По информации агентства, с начала текущего года зафиксировано не менее двенадцати разведопераций у линии разграничения на Донбассе.

Ранее сообщалось, что 11 февраля американский стратегический беспилотник провел разведку вдоль линии разграничения на Донбассе, у побережья Крыма и Краснодарского края РФ.

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