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Порошенко попросил больше помощи у НАТО

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Порошенко подчеркнул, что Украина последовательно продолжает курс евроатлантической интеграции и реформы сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами Альянса.
Порошенко и Столтенберг
Порошенко и Столтенберг
 
Президент Петр Порошенко во время встречи в Мюнхене с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом выразил заинтересованность в привлечении большей помощи НАТО для реформирования оборонного сектора, сообщает пресс-служба президента.
 
 
Порошенко подчеркнул, что Украина последовательно продолжает курс евроатлантической интеграции и реформы сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами Альянса.
 
"Была высказана заинтересованность в привлечении большей практической и экспертной помощи НАТО для достижения дальнейшего прогресса на этом пути", - говорится в сообщении.
 
Кроме того, президент поблагодарил за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны НАТО и солидарность в противодействии российской агрессии.
 
Он также обсудил со Столтенбергом перспективы усиления взаимодействия Украины с Альянсом по результатам саммита НАТО в Брюсселе в июле 2018 года.
 
Напомним, заседание Комиссии Украина-НАТО планировали провести 14-15 февраля, но эти планы не удалось согласовать из-за сопротивления Венгрии, которая заблокировала уже второе министерское заседание.
 
 
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Теги: НАТО, НАТО-Украина, Порошенко, Мюнхенская конференция, Йенс Столтенберг
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