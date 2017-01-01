Порошенко попросил больше помощи у НАТО

Порошенко подчеркнул, что Украина последовательно продолжает курс евроатлантической интеграции и реформы сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами Альянса.

Президент Петр Порошенко во время встречи в Мюнхене с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом выразил заинтересованность в привлечении большей помощи НАТО для реформирования оборонного сектора, сообщает пресс-служба президента.

Порошенко подчеркнул, что Украина последовательно продолжает курс евроатлантической интеграции и реформы сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами Альянса.

"Была высказана заинтересованность в привлечении большей практической и экспертной помощи НАТО для достижения дальнейшего прогресса на этом пути", - говорится в сообщении.

Кроме того, президент поблагодарил за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны НАТО и солидарность в противодействии российской агрессии.

Он также обсудил со Столтенбергом перспективы усиления взаимодействия Украины с Альянсом по результатам саммита НАТО в Брюсселе в июле 2018 года.

Напомним, заседание Комиссии Украина-НАТО планировали провести 14-15 февраля, но эти планы не удалось согласовать из-за сопротивления Венгрии, которая заблокировала уже второе министерское заседание.