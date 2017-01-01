Математик из Украины получил премию Вольфа

Ученых Дринфельда и Бейлинсона отметили за цикл их инновационных работ по алгебраической геометрии, теории представлений и математической физике.

Члену-корреспонденту Национальной академии наук Украины Владимиру Дринфельду и его соавтору Александеру Бейлинсону присудили израильскую премию Фонда Вольфа по математике за 2018 год. Об этом сообщают в .

Премия включает диплом и денежное вознаграждение - 100 тыс. долларов.

Таким образом ученых Дринфельда и Бейлинсона отметили за цикл их инновационных работ по алгебраической геометрии, теории представлений и математической физике.

Лауреаты получат награды из рук президента Израиля в Кнессете.

Оба математика работают в Университете Чикаго в США.

Владимир Дринфельд родился в 1954 году в Харькове.

Долгое время работал в Физико-техническом институте низких температур имени Б.И. Веркина НАН Украины.

Премию фонда имени Вольфа основали в 1978 году. Ежегодно ею отмечают около шести деятелей в нескольких областях современной науки, в том числе и математики.

Эту премию получили 329 ученых со всего мира.

Победителей выбирают международные комитеты, состоящие из специалистов в соответствующей области. Эти комитеты назначаются ежегодно.