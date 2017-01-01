Совет правосудия отказался снять охрану с судов

Высший совет правосудия отмечает о необходимости неукоснительного соблюдения статей Конституции о запрете на вмешательство в осуществление правосудия.

Высший совет правосудия отказался поддержать инициативу министра внутренних дел Арсена Авакова о снятиее охраны судов силами Нацгвардии и Нацполиции. Соответствующее решение было зачитано на экстренном заседании ВСП, сообщает 112 Украина в понедельник, 19 февраля.

"Высший совет правосудия категорически не воспринимает публичные заявления об отказе от исполнения государственной функции обеспечения охраны судов, размещены на официальном сайте министерства. Основанием для таких заявлений стало то, что Шевченковским райсудом была избрана мера пресечения в отношении участника инцидента в Соломенском райсуде Киева в виде личного поручительства, о чем в частности ходатайствовали нардепы. Требования в связи с этим решением суда к Высшему совету правосудия и апелляционному суду вынести определенное судебное решение является вмешательством и давлением на судебную власть", – говорится в сообщении.

ВСП отмечает, что полиция неоднократно игнорировала заявления совета о вмешательстве и давлении на судей, а также подчеркивают необходимость неукоснительного соблюдения статей Конституции о запрете на вмешательство в осуществление правосудия, влияние на судей.

"Несогласие с судебным решением может быть рассмотрено в рамках процессуального законодательства через обжалование в суд высшей инстанции. А вопрос о ненадлежащем действии судьи решается путем подачи соответствующей жалобы в Высший совет правосудия", – отмечается в сообщении.

Высший совет правосудия отмечает, что речь идет не только о безопасности судей, но и о безопасности граждан.

Ранее глава МВД Арсен Аваков предложил прекратить охрану судов силами Нацполиции и Нацгвардии. Такое заявление он сделал в связи с тем, что Шевченковский райсуд Киева отпустил на поруки человека, который во время судебного заседания ранил полицейского.

Вскоре после этого, Высший совет правосудия собрался на внеочередное заседание для обсуждения проблемы охраны судов.

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