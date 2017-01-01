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В зоне АТО погиб боец, четверо ранены – штаб

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Сепаратисты на Донбассе активно применяют минометы на всех направлениях, а также ведут огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
ВСУ понесли потери на Донбассе
ВСУ понесли потери на Донбассе
Минобороны Украины

Подразделения сепаратистов продолжают обстреливать позици ВСУ. С начала нынешних суток зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня. Один боец погиб, еще четверо получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО вечером в понедельник, 19 февраля.

Так, на донецком направлении противник применял минометы калибра 82-мм возле Крымского. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливались опорные пункты близ Гладосово, Новолуганского и Светлодарска.

На Донецком направлении под обстрелы из минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов и пулеметов попали позиции возле Песков, Лебединского, Водяного и Широкино.

В штабе также уточнили, что два бойца получили ранения при подрыве на неизвестном взрывном устройстве.

Ранее сообщалось, что 19 февраля военный в Марьинке застрелил сослуживца. Штаб АТО подтвердил эту информацию. Позже появились подробности этого инцидента.

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Теги: донбасс, обстрел, сепаратисты, ВСУ, АТО, Потери Украины в АТО, зона АТО, новости Донбасса, новости АТО
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Источник: korrespondent.net

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