Украина получит меньше международной помощи - МЭРТ

Страна в прошлом году получила 924,32 млн долларов международной технической помощи, что на 321 млн долларов меньше, чем в 2016 году. В этом году объем помощи от международных доноров еще сократится.

Объем полученной Украиной международной технической помощи в 2017 году составил 924,32 млн долларов, что на 321 млн долларов меньше, чем в 2016 году (1,25 млрд долларов). Об этом во вторник, 20 февраля, говорится в отчете Министерства экономического развития и торговли о международной технической помощи, предоставляемой Украине, по результатам второго полугодия 2017 года.

Согласно ожиданиям министерства, в текущем году объем помощи от международных доноров еще сократится и составит 715,4 млн долларов, что составит минимум с 2014 года. В частности, в текущем году планируется получить техническую помощь на 203,78 млн долларов от США, 248,22 млн долларов - от Еврокомиссии и 137,62 млн долларов - от ООН.

Согласно данным МЭРТ, в прошлом году в Украине реализовывалось 547 проектов международной технической помощи общей стоимостью 5,7 млрд долларов (в том числе 2,4 млрд долларов - из Чернобыльского фонда Укрытие и Счета ядерной безопасности), из них 21 проект длится уже более 10 лет.

Крупнейшими донорами для Украины являются Соединенные Штаты Америки (около 370 млн долларов ежегодно) и Европейский Союз (около 310 млн евро в год). Другие крупные доноры - Канада, Германия, Нидерланды, Швеция, Швейцария, Япония, Дания, организации системы ООН, Всемирный банк, ЕБРР.

В течение 2017 года правительством заключено 13 международных соглашений и других двусторонних документов по вопросам технического и финансового сотрудничества с ЕС, США, Японией, ООН и МБРР (Международным банком реконструкции и развития) на общую сумму более 927 млн долларов. Среди этих проектов - Рамочная программа партнерства между правительством Украины и Организацией Объединенных Наций на 2018-2022 годы. Ориентировочный объем ресурсов, которые предполагается привлечь на реализацию этой программы - 675 млн долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что ООН уменьшит финансирование программ в Украине в 2018 году.

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