Порошенко и зам Тиллерсона обсудили миротворцев

Стороны обсудили дальнейшие шаги в рамках мирного урегулирования, в частности по размещению эффективной миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Президент Петр Порошенко провел встречу с заместителем государственного секретаря США Джоном Салливаном, в ходе которой стороны обсудили ситуацию на Донбассе и возможность размещения миротворческой миссии на Донбассе. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

"В ходе встречи была обсуждена ситуация с безопасностью на Донбассе, а также необходимые дальнейшие шаги в рамках мирного урегулирования, в частности по размещению эффективной миротворческой миссии ООН на Донбассе", - сказано в сообщении.

Порошенко подчеркнул, что Украина направляет усилия на урегулирование ситуации на Донбассе политико-дипломатическими методами на основе Минских договоренностей. "В этом контексте была отдельно отмечена важность принятия закона о реинтеграции", - говорится в информации.

"Сторонами была подтверждена необходимость продолжения скоординированной политики санкций в отношении РФ до полного выполнения ею Минских договоренностей, а также восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым", - сообщают в пресс-службе президента.

Также собеседники затронули вопрос реализации программы реформ в Украине, в частности в рамках продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. В частности, была отмечена важность принятия законопроектов о создании антикоррупционного суда и о национальной безопасности Украины.

Президент и заместитель госсекретаря США обсудили вопросы активизации деятельности двусторонних институциональных механизмов сотрудничества с целью укрепления украинско-американского стратегического партнерства.

Напомним, после принятия политического решения о миротворческой миссии ООН на Донбассе ее развертывание займет не менее 6-10 месяцев.

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