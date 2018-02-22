Более 59% украинцев считают политическую ситуацию напряженной

Только 3% участников опроса назвали политическую ситуацию в стране спокойной. Высокий уровень напряженности в оценке зафиксирован во всех без исключения областях Украины.

Критической или напряженной политическую ситуацию в стране назвали 92% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы Рейтинг, опубликованные в четверг, 22 февраля.

Согласно данным опроса, 33% респондентов оценивают политическую ситуацию в стране как критическую, 59% называют ее напряженной и только 3% - спокойной.

Опрос также показал, что высокий уровень напряженности в оценке ситуации в отечественной политике зафиксирован во всех без исключения областях страны.

В то же время 44% опрошенных считают, что больше всего будет способствовать снижению напряженности в обществе начало реальных уголовных расследований коррупции во властной верхушке страны.

Кроме этого, 37% респондентов отметили, что снизить напряженность сможет реализация проектов, направленных на улучшение материального положения и условий жизни людей. А

35% считают, что должен быть реальный прогресс в ситуации на Донбассе, например, прекращение военных действий, освобождение пленных и тому подобное.

Также сообщается, что 20% опрошенных убеждены, что снижению уровня напряженности в обществе будет способствовать широкое привлечение людей к общественному контролю за действиями власти.

Кроме этого, 59% граждан считают, что Украина нуждается в радикальных изменениях.

Исследование также показало, что 15% украинцев за то, чтобы все осталось так, как сейчас, лишь бы не хуже, столько же - за возвращение того, как было раньше.

Больше всего тех, кто выступает за радикальные изменения, среди жителей Галичины. Тех, кто за возвращение в прошлые времена, - больше среди жителей неоккупированного Донбасса, Харьковской, Николаевской, Одесской, Запорожской областей. В то же время там ожидания радикальных изменений значительно преобладают над другими настроениями.

Кроме этого, согласно данным опроса, четверть украинцев ожидают, что жизнь их семей улучшится в ближайшие пять лет. 37% считают, что жизнь не изменится, 18% - ожидают ухудшения, еще 21% затруднились оценить перспективы своих семей в будущем.

Больше всего тех, кто оптимистично настроен, - в западных областях и в столичном регионе (Киеве и области).

Напомним, ранее сообщалось, что более половины украинцев (56%) оценили 2017 год как в целом тяжелый и плохой для страны.

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