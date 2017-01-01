Год в украинских тюрьмах прошел без пыток – Минюст

За прошлый год в Украине в учреждениях пенитенциарной системы не зафиксировано случаев пыток. К таким выводам пришли международные правозащитные организации.

В украинских учреждениях пенитенциарной системы в прошлом году не было зафиксировано случаев пыток. Об этом заявил заместитель министра юстиции Денис Чернышев, сообщается на официальном сайте Минюста.

По словам Чернышева, в декабре в стране завершил работу Европейский комитет по предупреждению пыток, и именно выводы этой организации можно назвать беспристрастными.

"Мои слова могут восприниматься как предвзятые, поэтому мы опираемся на выводы Международного Комитета Красного Креста и Европейского комитета по предупреждению пыток, который в декабре был у нас. Ни в одном из посещенных ими учреждений не было нареканий по применению физической силы. Кроме того, отмечается, что питание в учреждениях является удовлетворительным. Поэтому я могу точно сказать, что в 2017 году пыток не было", - отметил Чернышов.

Напомним, ранее международная правозащитная организация Amnesty International подвергла критике состояние прав человека в Украине в частности, напомнив об отсутствии прогресса в расследовании касательно так называемых "тайных тюрем" Службы безопасности Украины.

Скандал вокруг пыток в тюрьмах возник еще в 2016 году. Тогда в ООН заявили, что СБУ массово задерживает сторонников сепаратистов и систематически применяет к ним пытки. В СБУ обвинения отрицают.

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