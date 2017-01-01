В Хмельницкой области на взятке погорел начальник воинской части

Командир части и его заместитель получали ежемесячную "дань" от коммерсанта за деятельность нелегальных торговых точек на территории, прилегающей к воинской части.

Злоумышленники получали от коммерсанта по три тысячи гривен в месяц Пресс-центр СБУ

В Хмельницкой области силовики задержали командира одной из воинской частей и его заместителя по подозрению в получении взяток. Об этом сообщает пресс-центр СБУ в четверг, 22 февраля.

Согласно сообщению, правоохранители установили, что в течение более полугода должностные лица якобы получали ежемесячную "дань" от коммерсанта за деятельность нелегальных торговых точек на территории, прилегающей к воинской части.

В СБУ утверждают, что злоумышленники получали от коммерсанта по три тысячи гривен в месяц.

"Правоохранители "взяли" командира на территории части во время получения очередной ежемесячной дани, заместителя задержали в Киеве, где он находился в командировке", - сказано в сообщении.

Открыто уголовное производство, решается вопрос об объявлении военным подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Ранее силовики задержали в Ровно по подозрению во взяточничестве заместителя начальника штаба по комплектованию одного из батальонов Нацгвардии.

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