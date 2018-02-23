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В Минюсте подсчитали количество побегов из СИЗО

Комментариев: 1
В прошлом году в Украине в двух случаях побег произошел, когда осужденные находились в больнице.
Часто в СИЗО годами находятся те, кому еще не вынесли приговор
Часто в СИЗО годами находятся те, кому еще не вынесли приговор
kiev.informator.ua

Из следственных изоляторов в Украине за прошлый год бежали из-под стражи пять заключенных.

Об этом сообщил заместитель министра юстиции Денис Чернышов, пишет УНН.

По его словам, в 2017 году было зафиксировано пять побегов из-под стражи лиц, находящихся в следственных изоляторах, но всех лиц удалось затем задержать.

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Он уточнил, что один из осужденных сбежал из-под стражи, находясь в Одесской областной туберкулезной больнице на стационарном лечении, еще один - в Измаильской инфекционной больнице.

При этом, по словам заместителя министра юстиции, в прошлом году не зафиксировано ни одного случая побегов из исправительных колоний.

Чернышов также рассказал, что, например, в 2016 году из СИЗО сбежали трое заключенных и один - из исправительной колонии.

Как сообщалось, в августе 2017 года из изолятора на Харьковщине сбежали двое арестантов.

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Теги: тюрьма, Минюст, СИЗО, побег
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Seytapio2    23.02.2018, 20:06
Оценка:  0
Seytapio2
Вранье.....аж никак не 5ть... пускай реальные цифра скажут.....и не с конкретного изолятора.. а из мест не столь отдаленных на Всей территории Украины... Только цифры бы настоящие..а не заниженные!
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