Сотрудничество Украины и США выросло вчетверо - Порошенко

За несколько месяцев сотрудничество Украины и Соединенных Штатов Америки выросло в четыре раза. И это дает зеленый свет с обеих сторон, заявил президент.

Сотрудничество Украины с Соединенными Штатами Америки за несколько месяцев выросло в четыре раза. Такое заявление на церемонии подписания соглашения между Укрзализныцей и General Electric в пятницу, 23 февраля, сделал арезидент Украины Петр Порошенко, пишет Укринформ.

"Надо сказать, что за этот короткий срок, за несколько месяцев,наше сотрудничество вырослов 4 раза. И это дает зеленый свет с обеих сторон, который дали президент Украины, правительство Украины, Белый дом и правительство США", - отметил Порошенко.

По словам президента, подписание соглашения между Укрзализныцей и General Electric приблизит к завершению строительства завода утилизации ядерного топлива. Также страна привлечет инвестиции в портовую инфраструктуру, в перерабатывающую промышленность.

Напомним, ранее сообщалось, что государственная компания Укрзализныця подписала с американской компанией General Electric Transportation договор на сумму более 1 млрд долларов о поставках дизельных тепловозов, их локализации и обслуживании.