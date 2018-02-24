С начала войны в ВСУ появилось 50 новых генералов

Сейчас основным условием продвижения по службе, особенно назначения на основные командные должности, является именно наличие боевого опыта, полученного с 2014 года.

С начала боевых действий на территории Украины в Вооруженных Силах 50 человек получили генеральское звание, сообщил в интервью Радио Свобода начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.

"С 2014-го у нас было присвоено 50 генеральских званий. Из них практически все - это офицеры, которые уже имели боевой опыт", - сказал он.

По словам Муженко, сегодня основным условием продвижения по службе, особенно назначения на основные командные должности, является именно наличие боевого опыта, полученного с 2014 года.

Начальник Генштаба также отметил, что за время боевых действий в ВСУ "уже более чем в два раза поменялись командиры батальонов и бригад".

"Командиры бригад, которые были в 2014 году, сейчас уже командующие военных округов. Некоторые из них уже сейчас на должностях заместителей командующих видов Вооруженных сил Украины", - пояснил он.

Муженко также сообщил, что среди выпускников высших военных учебных заведений в этом году будет четверть тех, кто сознательно связал свое будущее с армией уже после начала боевых действий.