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С начала войны в ВСУ появилось 50 новых генералов

Комментариев: 5
Сейчас основным условием продвижения по службе, особенно назначения на основные командные должности, является именно наличие боевого опыта, полученного с 2014 года.
Генералы ВСУ
Генералы ВСУ
 
С начала боевых действий на территории Украины в Вооруженных Силах 50 человек получили генеральское звание, сообщил в интервью Радио Свобода начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.
 
"С 2014-го у нас было присвоено 50 генеральских званий. Из них практически все - это офицеры, которые уже имели боевой опыт", - сказал он.
 
По словам Муженко, сегодня основным условием продвижения по службе, особенно назначения на основные командные должности, является именно наличие боевого опыта, полученного с 2014 года.
 
Начальник Генштаба также отметил, что за время боевых действий в ВСУ "уже более чем в два раза поменялись командиры батальонов и бригад".
 
"Командиры бригад, которые были в 2014 году, сейчас уже командующие военных округов. Некоторые из них уже сейчас на должностях заместителей командующих видов Вооруженных сил Украины", - пояснил он.
 
Муженко также сообщил, что среди выпускников высших военных учебных заведений в этом году будет четверть тех, кто сознательно связал свое будущее с армией уже после начала боевых действий.
 
Напомним ранее сообщалось, что новейшие танки Оплот, а также противотанковые комплексы Стугна и Корсар украинского производства повысят оборонную способность ВСУ уже до конца 2018 года.
 
 
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Теги: Украинская армия, генерал, ВСУ, Виктор Муженко, армия Украины
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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mig83    24.02.2018, 22:40
Оценка:  0
mig83
Боевой опыт у будущего генерала, это типа поехал в зону ато побухать там, где не стреляют, получил убд и все. Получай генерала
ZuBBi    24.02.2018, 21:29
Оценка:  0
ZuBBi
Чем больше Генералов тем ближе Победа !!!
ZuBBi    24.02.2018, 21:27
Оценка:  +1
ZuBBi
На фото, судя по блестящим глазам и красным ряхам , запечатлен момент наполнения Генеральского КОРЫТА , к которому они все так долго рвались !!!
vysnovok    24.02.2018, 21:04
Оценка:  +2
vysnovok
Генеральского полку прибыло.
Бувший_східняк    24.02.2018, 21:03
Оценка:  +9
Бувший_східняк
Потеряли Крым, треть Донбасса, зато получили пятьдесят генералов. И их еще прокормить надо....
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