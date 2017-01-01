Обстрелы оставили без света поселок на Донбассе
Осколками снарядов были повреждены по меньшей мере три дома мирных жителей поселка Луганское Донецкой области. Никто не пострадал.
В результате обстрела боевиков в пятницу часть поселка Луганское Донецкой области осталась без света, сообщает пресс-центр штаба АТО.
Снаряды вражеской артиллерии калибра 122 мм повредили линию электропередач и вывели из строя электротрансформатор.
Осколками снарядов были повреждены по меньшей мере три дома мирных жителей Луганского. Никто не пострадал.
На месте обстрела работали ремонтно-восстановительные бригады электриков, территория вокруг населенного пункта проверена личным составом пиротехнического отряда ГСЧС Украины.
Представители военно-гражданского сотрудничества предоставляют местным жителям помощь по ремонту крыш и выбитых окон, а также доставляют им продукты питания и медикаменты.
Напомним, в субботу, 24 февраля, вступил в силу закон Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.
Эта же новость на Корреспондент