Коммунальная катастрофа: в Харькове вновь произошла авария на теплосетях

Из-за повторных порывов на теплосетях остается без теплоснабжения 144 объекта жилой и социально-бытовой сферы в двух районах Харькова.

В Харькове произошло несколько порывов труб магистральной теплосети на протяжении вечера субботы и ночи воскресенья. По состоянию на утро 25 февраля без теплоснабжения остались почти 130 многоэтажных жилых домов, семь детсадов, пять лечебных учреждений и три школы, сообщает ГСЧС.

“24 февраля около 15.00 в Немышлянском районе Харькова из-за долговременной эксплуатации произошел порыв трубы магистральной теплосети диаметром 700 мм в результате чего без теплоснабжения остались 664 объекты жилой и социально-бытовой сферы в двух районах города, а именно: 605 многоэтажных жилых домов, 26 школ, 21 детский сад, 14 лечебных заведений (из них 4 - стационары)“, – говорится в сообщении.

Из-за повторных порывов в 21.00 субботы, в 2.00 и в 5.00 воскресенья, по состоянию на 7.00 25 февраля остается без теплоснабжения 144 объекта жилой и социально-бытовой сферы (восстановлено 522) в двух районах города, а именно: 129 домов (восстановлено 476), семь детских садов (восстановлено 14), пять лечебных учреждений (восстановлено девять) и три школы (восстановлено 23).

К ремонтным работам привлечены аварийные бригады КП Харьковские тепловые сети и Жилкомсервис. Создан штаб во главе с первым заместителем городского головы Игорем Тереховым.

Напомним, в четверг на тепломагистрали в районе Шатиловки в Харькове произошла авария, из-за которой без тепла осталось более 400 жилых домов, а также больницы, детсады и школы. На ее ликвидацию потребовались почти сутки.