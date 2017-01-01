В Донецкой области разоблачили наркотрафик из Макеевки

Поставкой наркотиков занималась местная жительница 1982 года рождения. Клиентскую базу она подбирала с помощью сети Интернет. Потом она договаривалась о продаже и отправляла наркотик по почте.

В Донецкой области полиция раскрыла схему поставок амфетамина из временно оккупированной Макеевки на подконтрольную Украине территорию. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области в воскресенье, 25 февраля.

Информацию о поставках из Макеевки правоохранители получили в сентябре прошлого года. Наркотики переправляли преимущественно почтовыми отправлениями.

Наркотики переправляли преимущественно почтовыми отправлениями Прес-служба Нацполіції України

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Как выяснила полиция, поставками занималась жительница Макеевки 1982 года рождения. Клиентов она искала в Сети. Потом она договаривалась о продаже и отправляла наркотик по почте.

Из рук в руки она передавала свой "товар" только в качестве исключения. Во время очередной такой передачи женщина была задержана.

Наркотики переправляли преимущественно почтовыми отправлениями Прес-служба Нацполіції України

Прес-служба Нацполіції України

Сотрудничать со следствием подозреваемая отказывается. Полиция проводит оперативные действия и обыски.

Напомним, в Белгороде (Россия) десятерых украинцев приговорили к срокам от 7 с половиной до 12 лет колонии за наркоторговлю.