В Донецкой области разоблачили наркотрафик из Макеевки
В Донецкой области полиция раскрыла схему поставок амфетамина из временно оккупированной Макеевки на подконтрольную Украине территорию. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области в воскресенье, 25 февраля.
Информацию о поставках из Макеевки правоохранители получили в сентябре прошлого года. Наркотики переправляли преимущественно почтовыми отправлениями.
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Как выяснила полиция, поставками занималась жительница Макеевки 1982 года рождения. Клиентов она искала в Сети. Потом она договаривалась о продаже и отправляла наркотик по почте.
Из рук в руки она передавала свой "товар" только в качестве исключения. Во время очередной такой передачи женщина была задержана.
Сотрудничать со следствием подозреваемая отказывается. Полиция проводит оперативные действия и обыски.
Напомним, в Белгороде (Россия) десятерых украинцев приговорили к срокам от 7 с половиной до 12 лет колонии за наркоторговлю.