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Официальные мероприятия Порошенко стоили почти 14 млн гривен

Комментариев: 3
Президент Петр Порошенко в 2017 году принял участие в 255 официальных мероприятиях. Расходы на них составили 13,9 млн гривен. В среднем одно мероприятие стоило 54 500 гривен.
Мероприятия с президентом стоили бюджету 14 млн гривен
Мероприятия с президентом стоили бюджету 14 млн гривен
facebook.com/pg/petroporoshenko

В прошлом году президент Петр Порошенко принял участие в 255 официальных мероприятиях, а расходы на них составили 13,9 млн гривен. Об этом сообщили в Государственном управлении делами, пишут Украинские новости.

"Количество проведенных официальных мероприятий при участии Президента Украины в 2017 году - 255, общая сумма расходов на проведение этих мероприятий составляет 13 908 600 гривен", - сказано в сообщении.

Средние расходы на проведение одного официального мероприятия при участии главы государства составляли 54 500 гривен.

Напомним, в прошлом году расходы на визиты президента Петра Порошенко за границу составили 34,3 млн гривен. 

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: мероприятие, Порошенко, Госбюджет
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Комментариев (3)
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Letohradek    26.02.2018, 23:18
Оценка:  -5
Letohradek
Автор, давай факты в сравнении с тратами, президентов мира.
БА3395    26.02.2018, 23:18
Оценка:  +4
БА3395
Плюс ОБЯЗАТЕЛЬНО с результатами этих мероприятий. Точнее с их результативностью. Типа, почему на лярд купили паровозы в америке, а не загрузили наше производство.
ne_smishno    26.02.2018, 23:18
Оценка:  -3
ne_smishno
Чим загрузили наше виробництво? Перш ніж щось писати, варто вивчити проблему. Вже загружали. Не загрузилося.)) Да і контракт передбачає поступовий перехід на виготовлення окремих вузлів та агрегатів в Україні. Ти б ще про "чому не електро-, а на солярці" згадав, іксперд...
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