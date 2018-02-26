Официальные мероприятия Порошенко стоили почти 14 млн гривен

Президент Петр Порошенко в 2017 году принял участие в 255 официальных мероприятиях. Расходы на них составили 13,9 млн гривен. В среднем одно мероприятие стоило 54 500 гривен.

В прошлом году президент Петр Порошенко принял участие в 255 официальных мероприятиях, а расходы на них составили 13,9 млн гривен. Об этом сообщили в Государственном управлении делами, пишут Украинские новости.

"Количество проведенных официальных мероприятий при участии Президента Украины в 2017 году - 255, общая сумма расходов на проведение этих мероприятий составляет 13 908 600 гривен", - сказано в сообщении.

Средние расходы на проведение одного официального мероприятия при участии главы государства составляли 54 500 гривен.

Напомним, в прошлом году расходы на визиты президента Петра Порошенко за границу составили 34,3 млн гривен.