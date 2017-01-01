На Хмельнитчине задержали "вора в законе"

"Вора в законе" по прозвищу Лёра Сумской, задержали в Хмельницкой области. Мужчина с местным криминальным авторитетом направлялся в исправительное учреждение.

Правоохранители задержали в Хмельницкой области "вора в законе" по прозвищу "Лёра Сумской", который с местным криминальным авторитетом направлялся в исправительное учреждение, чтобы вершить "праведный суд". Об этом у себя в Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

"Сегодня в Хмельницкой области во время проведения розыскных мероприятий на наличие оружия было проверено авто, в котором с местным преступным криминальным авторитетом ехал "вор в законе" по кличке "Лёра Сумской", - написал Аброськин.

Первый замглавы Нацполиции уточнил, что авторитет направлялся в местное исправительное заведение.

"Этот "знатный" аксакал ехал в исправительное учреждение, которое находится на территории области, чтобы совершать, по его мнению, свой "праведный" суд, но не доехал. Он - не судья и никогда им не будет", – добавил он.

Напомним, полиция задержала в Харькове так называемого "вора в законе", ранее судимого по кличке Изот.

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