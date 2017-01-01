Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Хмельнитчине задержали "вора в законе"

Комментариев: 0
"Вора в законе" по прозвищу Лёра Сумской, задержали в Хмельницкой области. Мужчина с местным криминальным авторитетом направлялся в исправительное учреждение.
Задержан "вор в законе"
Задержан "вор в законе"
facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Правоохранители задержали в Хмельницкой области "вора в законе" по прозвищу "Лёра Сумской", который с местным криминальным авторитетом направлялся в исправительное учреждение, чтобы вершить "праведный суд". Об этом у себя в Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

"Сегодня в Хмельницкой области во время проведения розыскных мероприятий на наличие оружия было проверено авто, в котором с местным преступным криминальным авторитетом ехал "вор в законе" по кличке "Лёра Сумской", - написал Аброськин.

Первый замглавы Нацполиции уточнил, что авторитет направлялся в местное исправительное заведение.

 "Этот "знатный" аксакал ехал в исправительное учреждение, которое находится на территории области, чтобы совершать, по его мнению, свой "праведный" суд, но не доехал. Он - не судья и никогда им не будет", – добавил он.

Напомним, полиция задержала в Харькове так называемого "вора в законе", ранее судимого по кличке Изот. 

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: полиция, вор в законе, задержание, Хмельницька область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь