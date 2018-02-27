ОБСЕ заметила в промзоне Донецка почти 60 единиц бронетехники

В промышленной зоне Донецка наблюдателями Миссии был подтвержден факт расположения 28 танков и свыше 30 единиц бронированной техники другого назначения.

Сепаратисты скопили 28 танков и более 30 единиц бронетехники в промзоне Донецка

Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали в промышленной зоне Донецка 28 танков и свыше 30 единиц бронированной техники. Об этом во вторник, 27 февраля, информирует украинская сторона СЦКК.

Согласно сообщению, сепаратисты, несмотря на требования Минских договоренностей относительно отвода тяжелой техники и вооружения от линии столкновения сторон, продолжают наращивать свой боевой потенциал в населенных пунктах, временно неподконтрольных правительству Украины.

В частности, в промышленной зоне города Донецк наблюдателями Миссии был подтвержден факт расположения 28 танков и свыше 30 единиц бронированной техники другого назначения.

Кроме этого, по предварительной информации, в юго-западной части населенного пункта Словяносербск обнаружено расположение трех танков (Т-64), а к северу от населенного пункта Амвросиевка - реактивной системы залпового огня БМ-21 Град.

Напомним, ранее в сети показали колонну российской военной техники, которая двигалась по Новочеркасску Ростовской области.

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