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Непогода обесточила более 20 населенных пунктов в Донецкой области

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Двадцать два населенных пункта Донецкой области обесточены из-за непогоды. Без электричества остались поселки в шести районах области.
В Донецкой области остались без света 22 населенных пункта
В Донецкой области остались без света 22 населенных пункта
Reuters
 
В Донецкой области из-за непогоды обесточены 22 населенных пункта. Об этом сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.
 
"22 населенных пункта Донецкой области обесточены из-за непогоды. По информации Донецкоблэнерго, без электричества остались поселки в 6 районах области", – написал он.
 
Так, в Великоновоселковском районе обесточены поселки Разлив и Новомайорское; в Волновахском – Кировское, Пятихатки, Каменка, Калинино; в Никольском – Тополиное, Шевченко, Ключевое, Македоновка, Екатериновка, Труженка; в Константиновском районе – Николаевка и Подольское; в Добропольском районе – Лиман, Нововодяное, Благодать, Весна, Первомайское; в Мангушском – Азовское; а также Талаковка и Лебединский вблизи Мариуполя.

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Теги: свет, Донецкая область, непогода, отключение электричества
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Источник: korrespondent.net

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