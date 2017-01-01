Первая концессионная дорога будет вести в ЕС

Дорога Львов-Краковец станет первой в Украине трассой, которую построят на условиях концессии. Ее собираются построить за 4-5 лет. А ее протяженность составит 84,4 км.

Первой трассой, которая будет построена в Украине на условиях концессии, станет дорога от Львова до украинско-польской границы. Об этом на странице Facebook Укравтодора сообщил исполняющий обязанности руководителя компании Славомир Новак.

"Надеюсь, что уже в этом году будет подписан первый договор о строительстве дорог на основе концессии. Первой концессионной дорогой станет дорога от Львова до украинско-польской границы, что поспособствует расширению экономических связей между Украиной и странами ЕС", - отметил Новак.

Речь идет о дороге Львов-Краковец, строительство которой обсуждается уже много лет. Ее протяженность составит 84,4 километра.

Предполагается, что средства инвестору будут возвращены за счет сбора платы за проезд, а также платы за доступ и эксплуатацию объектов дорожного сервиса, придорожной инфраструктуры, размещения рекламы, логистических центров, современных линий связи вдоль дороги.

Ориентировочный срок строительства дороги составит четыре-пять лет. Срок концессии должен составить до 49 лет.

Концессионер будет отвечать за строительство, содержание, ремонт четырехполосной дороги, которая будет построена по категории 1-А. Ориентировочная скорость движения составит 120 км/ч.

Напомним, Верховной Радой сегодня, 27 февраля, был принят закон, направленный на совершенствование законодательного регулирования строительства и эксплуатации автомобильных дорог общего пользования государственного значения на условиях концессии.

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