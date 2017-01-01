Суд будет ночью рассматривать дело о спецрасследовании ГПУ против Курченко

Заседание продолжается с 11 утра. Рассматривает дело судья, находящийся "на крючке" у ГПУ – на него самого заведено уголовное производство.

Печерский районный суд Киева в среду, 28 февраля, рассматривает дело о заочном специальном расследовании по отношению к бизнесмену Сергею Курченко. По словам адвокатов, заседание, начавшееся в 11 утра, будет продолжаться и ночью.

Адвокат Сергей Полищук указывает на целый ряд сомнительных моментов при рассмотрении этого дела. Один из основных, по его словам, - то, что дело рассматривает судья, на которого Генпрокуратурой заведено уголовное производство.

"Следственный судья Писанец, угождая ГПУ, проигнорировал окончание рабочего дня и пошел "в ночное", решив слушать дело до утра. Чтобы угодить прокуратуре и не получить уголовное производство относительно себя по ст.256 УК Украины и, возможно, решить вопрос существующего против себя уголовного производства", - написал Полищук на своей странице в Facebook.

Правозащитник обратил внимание на то, что в Печерском суде есть расписание, где значится, что рабочий день заканчивается в 17.45.

Кроме того, по его словам, адвокаты узнали о судебном заседании 27 февраля, хотя по правилам о дате и времени начала слушания дела обязаны предупреждать за три дня.

Напомним, 23 февраля в эфире 5 канала заместитель генерального прокурора Евгений Енин обвинил Печерский суд Киева в саботаже разрешения на заочное осуждение Сергея Курченко. И пригрозил, что за это может быть открыто уголовное производство по статье о содействии преступной организации (ст.256 УК Украины).

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