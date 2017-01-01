Война на Донбассе навредила 4,4 млн человек – ООН

В результате вооруженного конфликта в Украине, который длится четыре года, погибли более 2530 мирных жителей, а 9000 были ранены. В целом, пострадали 4,4 миллиона человек.

От вооруженного конфликта на востоке Украины пострадали 4,4 миллиона человек. Сейчас они находятся в трудной гуманитарной ситуации, говорится в сообщении Представительства ООН в Украине, пишет УНИАН.

Как отмечается, в результате вооруженного конфликта, который длится 4 года, погибли более 2530 мирных жителей, а 9000 были ранены.

В результате боевых действий повреждено тысячи домов, сотни больниц, школ и объектов водо- и электроснабжения. Быстро растущий уровень загрязнения пострадавших от конфликта территорий неразорвавшимися минами и боеприпасами ставит под угрозу жизнь и благосостояние миллионов украинцев.

Ежемесячно 457-километровую линию разграничения пересекает один миллион человек: ежедневно тысячи граждан сталкиваются с задержками и препятствиями в доступе к основным услугам, пенсиям, социальным льготам и рынкам.

"Около 200 000 человек ежедневно живут с постоянным страхом обстрела. Учитывая то, что в Украине количество пострадавших людей пожилого возраста является самым большим в мире, мы обязаны прекратить эту ситуацию", - отметила помощница Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и заместитель Координатора по вопросам чрезвычайной помощи Урсула Мюллер.

В Украине около 3,4 миллиона человек лишены основного снабжения и услуг и нуждаются в помощи в защите и выживании.

"В наш новый пакет мер по предоставлению помощи включены такие важные элементы как питание, здравоохранение и образование для детей", - сказал Комиссар ЕС по гуманитарной помощи и урегулирования кризисов Христос Стилианидес.

Согласно обнародованным данным, уже примерно 1,6 миллиона украинцев стали вынужденными переселенцами по всей стране.

В Брюсселе министр Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш от имени правительства Украины выразил благодарность и поддержку гуманитарной деятельности, которая продолжается и направлена на помощь пострадавшим и перемещенным лицам.

"В прошлом декабре гуманитарные организации в Украине подготовили комплексный и приоритетный План Гуманитарного Реагирования, сумма которого составляет 187 миллионов долларов США. План подчеркивает насущную необходимость оказать помощь и защиту для 2,3 миллиона уязвимых украинцев течение 2018 года", - сообщают в ООН.

Согласно информации координатора системы ООН в Украине, координатора по гуманитарным вопросам Нила Уокера, в 2017 году была предоставлена помощь 1,1 миллиона самых уязвимых украинцев.

Уокер призвал к немедленному усилению солидарности стран ЕС в поддержке усилий, направленных на то, чтобы помочь населению Украины.

Напомним, Украина начала трехлетнее членство в Совете ООН по правам человека.