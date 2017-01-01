В Луцке депутаты горсовета устроили драку на ночном заседании

Потасовка произошла во время рассмотрения и голосования за проект №66, которым совет отдал в аренду землю на улице Ровенской.

На ночном заседании Луцкого городского совета, произошла драка с участием депутатов, муниципальной охраной и неизвестными мужчинами. Об этом сообщает Волынь 24.

Стычка произошла во время рассмотрения и голосования за проект №66, которым совет отдал в аренду землю на улице Ровенской.

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Некоторые депутаты настаивали на проведении аукциона, поскольку считали, что землю нельзя отдавать сразу частникам. Также они возмущались тому факту, что фирма, которой передается земля, принадлежит провластным депутатам. Несогласные депутаты и активисты потребовали доработки вопроса.

После того, как председатель горсовета отказал в доработке, в зале заседания начались потасовки, в которых “на стороне власти“ участвовали “еще и муниципалы, и непонятные люди спортивного телосложения“. Стычки сопровождались протестами, громкой музыкой, блокированием президиума и криками.

По результатам голосования проект об аренде был все же утвержден. Земли коммунальной собственности передали в аренду на 10 лет фирме Жилой квартал.

Голосование также сопровождалось стычками. Депутат Павел Данильчук включил музыку, взял колонку и пытался с ней пройти в президиум, однако ему помешали представители муниципальной стражи и неизвестные мужчины спортивного телосложения.

Драка на заседании Луцкого горсовета ч1 0:00 / 08:58

Драка на заседании Луцкого горсовета ч2 0:00 / 03:41

Напомним, 2 февраля депутат от всеукраинского объединения Свобода Эдуард Леонов подрался с журналистом Русланом Коцабу во время передачи.